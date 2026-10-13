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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэрролл о деле «Ман Сити»: «За мошенничество должны наказывать, применять санкции. Но футболисты в этом не виноваты»

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган и бывший нападающий « Ливерпуля » Энди Кэрролл обсудили дело «Манчестер Сити».

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