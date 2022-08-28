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Под Орлом воспитывают юных миротворцев

Под Орлом воспитывают юных миротворцев

Ровно 21 год назад в Детском центре «Ёлочка» начал свое существование Международный лагерь мира. Более 4 тысяч детей из ближнего и дальнего зарубежья, разных уголков нашей Родины побывали здесь, нашли новых друзей и увидели  красоты Орловской земли.

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