Под Орлом воспитывают юных миротворцев

Ровно 21 год назад в Детском центре «Ёлочка» начал свое существование Международный лагерь мира. Более 4 тысяч детей из ближнего и дальнего зарубежья, разных уголков нашей Родины побывали здесь, нашли новых друзей и увидели красоты Орловской земли.