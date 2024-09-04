МИД заявил о риске гражданского противостояния на Украине из-за запрета УПЦ

Подписанный Владимиром Зеленским закон о запрете канонической Украинской православной церкви на Украине может привести страну к гражданскому противостоянию, предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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