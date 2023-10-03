Стамате - после скандала с Мунтяном: «Некоторые прокуроры пытаются дискредитировать преветтинг и веттинг»

"Антикоррупционная прокуратура приняла решение подбросить дохлую кошку не только под забор НЦБК, но и Комиссии по преветтингу», - заявила председатель Комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету Олеся Стамате, прокомментировавшая скандал с участием члена ВСМ, делегированного парламентом Юлиана Мунтяна, обвиняемого по делу о коррупции.