Китайский электрокар Jiyue Robo X с внешностью истребителя разгоняется до «сотни» менее чем за 1,9 секундыПроходящая сейчас в Гуанчжоу крупная автомобильная выставка предсказуемо стала местом анонса новых моделей электромобилей, и поддерживаемая интернет-гигантом Baidu компания Jiyue представила там весьма амбициозный электрический спорткар Robo X, который сможет набирать скорость 100 км/ч менее чем за 1,9 секунды, а также носиться по гоночному треку на автопилоте.