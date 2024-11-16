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Китайский электрокар Jiyue Robo X с внешностью истребителя разгоняется до «сотни...

Китайский электрокар Jiyue Robo X с внешностью истребителя разгоняется до «сотни...

Китайский электрокар Jiyue Robo X с внешностью истребителя разгоняется до «сотни» менее чем за 1,9 секундыПроходящая сейчас в Гуанчжоу крупная автомобильная выставка предсказуемо стала местом анонса новых моделей электромобилей, и поддерживаемая интернет-гигантом Baidu компания Jiyue представила там весьма амбициозный электрический спорткар Robo X, который сможет набирать скорость 100 км/ч менее чем за 1,9 секунды, а также носиться по гоночному треку на автопилоте.

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