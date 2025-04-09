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  • Eduard
    Повесьте его,не церемоньтесь.Отнял жизнь,попращайся со своей!Телевидение Чечни...
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    Для людей с СД2 квинсента спасение, мне выдают ее по ОМСГосзакупки аналог...
  • mullonen
    Ага..."Байрактаром" по "Турецкому потоку. Это бизнес, никакой политики... гы... Или кто там ещё на этой трубе сидит? ...Политолог Ляховец...

Трамп заявил, что США уже взимают с товаров из Китая пошлины в 104%

Трамп заявил, что США уже взимают с товаров из Китая пошлины в 104%

Белый дом уже применяет таможенные пошлины в отношении китайских товаров в размере 104%. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время своего выступления 8 апреля в Вашингтоне на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.

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