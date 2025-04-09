Трамп заявил, что США уже взимают с товаров из Китая пошлины в 104%

Белый дом уже применяет таможенные пошлины в отношении китайских товаров в размере 104%. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время своего выступления 8 апреля в Вашингтоне на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.