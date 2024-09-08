Эксперт о главной проблеме в сфере услуг: «Связано с демографией»

В регионах УрФО спрос в сфере услуг на онлайн-площадках значительно превышает число предложений. Во втором квартале 2024 года в Екатеринбурге и Югре он вырос на 20 %, в Челябинске – на треть, в Тюмени – на 40 %.
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