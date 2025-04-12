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Боевики ВСУ продают украденные из Горнальского монастыря иконы

Боевики ВСУ выставляют на продажу иконы, которые украли из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области, рассказал насельник монастыря, военный священник иеромонах Мелетий.

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