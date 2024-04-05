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Русская весна

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Армия России вошла в пригород Часов Яра

Армия России вошла в пригород Часов Яра

Вооруженные силы России вошли в пригород Часов Яра в Донецкой народной республике, противник за год возвел серьезные укрепления в городе, его территория заминирована, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

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