Армия России вошла в пригород Часов Яра

Вооруженные силы России вошли в пригород Часов Яра в Донецкой народной республике, противник за год возвел серьезные укрепления в городе, его территория заминирована, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
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