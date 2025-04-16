🇷🇺⚔️🇺🇦Армия России громит технику и пехоту врага, наступая к Купянску ▪️Воины-гвардейцы группировки войск "Запад" уничтожают транспорт с штурмовиками ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области.
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🇷🇺⚔️🇺🇦Армия России громит технику и пехоту врага, наступая к Купянску ▪️Воины-гвардейцы группировки войск "Запад" уничтожают транспорт с штурмовиками ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области.
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