Украинский полковник: Британо-украинское соглашение – провал для Киева

Вчера глава британского правительства Риши Сунак неожиданно для многих прибыл в украинскую столицу Киев, где встретился с президентом Зеленским и подписал с ним соглашение, которое сам Сунак назвал «историческим».
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