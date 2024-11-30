Чёрт побери! Побольше бы таких союзников!

Вукузё "Благодаря особым товарищеским, дружеским отношениям глав двух стран, корейско-российская дружба укрепляется и развивается как несокрушимые союзнические отношения, товарищеские отношения, и выразил твердую позицию и волю нашей партии, правительства и вооруженных сил Республики всесторонне, самым решительным образом поддерживать справедливую священную войну армии и народа России за защиту суверенного права и интересов безопасности страны".