Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Eduard
    Плевать на рынок США,все могут у себя ввести такие же пошлины на товары из США!!!Но Аннушка уже ра...
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Чёрт побери! Побольше бы таких союзников!

Чёрт побери! Побольше бы таких союзников!

Вукузё "Благодаря особым товарищеским, дружеским отношениям глав двух стран, корейско-российская дружба укрепляется и развивается как несокрушимые союзнические отношения, товарищеские отношения, и выразил твердую позицию и волю нашей партии, правительства и вооруженных сил Республики всесторонне, самым решительным образом поддерживать справедливую священную войну армии и народа России за защиту суверенного права и интересов безопасности страны".

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