Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

Архангельского бизнесмена обвинили в уклонении от уплаты налогов на 2,7 миллиона рублей

Предприниматель занимался розничной торговлей продуктами питания на площадях, превышающих 150 квадратных метровПредприниматель занимался розничной торговлей продуктами питания на площадях, превышающих 150 квадратных метровПо версии следствия, он неправомерно применил специальный режим налогообложения в виде ЕНВД, заключив фиктивные договоры аренды и субаренды помещений с родственниками, включив в налоговые декларации по ЕНВД заведомо ложные сведения, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх