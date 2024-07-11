Архангельского бизнесмена обвинили в уклонении от уплаты налогов на 2,7 миллиона рублей

Предприниматель занимался розничной торговлей продуктами питания на площадях, превышающих 150 квадратных метровПредприниматель занимался розничной торговлей продуктами питания на площадях, превышающих 150 квадратных метровПо версии следствия, он неправомерно применил специальный режим налогообложения в виде ЕНВД, заключив фиктивные договоры аренды и субаренды помещений с родственниками, включив в налоговые декларации по ЕНВД заведомо ложные сведения, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей.