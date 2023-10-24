Депутаты Госдумы от ХМАО и ЯНАО предложили отдавать участки недр местного значения «Газпрому» и «Транснефти» без аукционов

В Госдуму внесен проект закона, который предполагает о предоставлении без проведения торгов права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта магистральных нефтепроводов, газопроводов и нефтепродуктопроводов и их неотъемлемых технологических частей.