18-летняя падчерица Кортни Кардашьян снялась в откровенном бикини

Дочь барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера Алабама показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).