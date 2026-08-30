10 героев любимых сказок, которые в других странах выглядят не так, как мы привыкли

Мы с детства привыкли представлять любимых сказочных героев определенным образом. Во многом их сформировали знакомые нам советские мультфильмы и фильмы, которые мы смотрели в детстве.
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