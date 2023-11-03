Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Станислав Курганский
    Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны...Южан стали выдвор...
  • Николай Берлизов
    Ухо???😜"Как Путин скажет...
  • Семен Дремин
    закопать .ублюдков..................................................................."Не притворяйся, ...

"Это не день сурка - это день Госдепа", - Блинкен выступил с очередным протестом в адрес России

"Это не день сурка - это день Госдепа", - Блинкен выступил с очередным протестом в адрес России

Politiki.net Глава Госдепа США Энтони Блинкен разразился очередным громким заявлением: Соединенные Штаты «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса "Алабуга" в Америку для экспертизы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
ублюдкин фамилию свою отрабатывает
Ответить
1 д.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Спасибо, что заметили...
Ответить
1 д.
Tupoi
Ну что ж, если пиндосы так просят, да ещё и ихний Блинкин требует, думаю, надо отправить им эту ракету. Для начала прямо по Фашингтону. Пусть потом делают экспертизу, если смогут.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх