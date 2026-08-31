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Царьград

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Ответит лично: Зеленский переложил на Кличко ответственность за подготовку Киева к зиме

Ответит лично: Зеленский переложил на Кличко ответственность за подготовку Киева к зиме

За зимний Киев Кличко "ответит головой".Глава режима Владимир Зеленский официально возложил на мэра Киева Виталия Кличко персональную ответственность за подготовку столицы к отопительному сезону 2026/2027 года.

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