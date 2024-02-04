Байден идёт к переизбранию президентом США

Леонид Попивняк ....В пиндостане нет прямых выборов "один человек - один голос".....будут опять мутить со своими "выборщиками"..........

ВБ Владимир Бурцев Главное всё в шаговой доступности- деменция в наличии, паркинсовович по дороге к маразмовичу. Так звезды сошлись для Америке- страна контрастов.