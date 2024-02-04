Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Байден идёт к переизбранию президентом США

Байден идёт к переизбранию президентом США

Джо Байден победил на первых официальных праймериз демократов в Южной Каролине Президент США Джо Байден одержал уверенную победу на первых официальных праймериз демократов в штате Южная Каролина.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
....В пиндостане нет прямых выборов &quot;один человек - один голос&quot;.....будут опять мутить со своими &quot;выборщиками&quot;..........
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4 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Главное всё в шаговой доступности- деменция в наличии, паркинсовович по дороге к маразмовичу. Так звезды сошлись для Америке- страна контрастов.
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3 час.
Mark Kapustin
Кто бы в штатах не победил, в их политике ничего не изменится. Хрен , редьки не слаще.
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1 час.

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