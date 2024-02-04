Джо Байден победил на первых официальных праймериз демократов в Южной Каролине Президент США Джо Байден одержал уверенную победу на первых официальных праймериз демократов в штате Южная Каролина.
Байден идёт к переизбранию президентом США
Комментарии
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Леонид Попивняк
....В пиндостане нет прямых выборов "один человек - один голос".....будут опять мутить со своими "выборщиками"..........
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4 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Главное всё в шаговой доступности- деменция в наличии, паркинсовович по дороге к маразмовичу. Так звезды сошлись для Америке- страна контрастов.
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3 час.
Mark Kapustin
Кто бы в штатах не победил, в их политике ничего не изменится. Хрен , редьки не слаще.
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1 час.
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