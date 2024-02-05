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Капитан Гольда во время атаки ВСУ наладил связь и помог её отразить

Капитан Сергей Гольда, командир роты связи и радиотехнического обеспечения, под артобстрелом со стороны вооруженных сил Украины восстановил наши поврежденные линии связи, сообщила пресс-служба Министерство обороны РФ.

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