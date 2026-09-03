Кубанец хранил дома целый арсенал оружия, в том числе – гранатомет. Теперь его ждет приговор

Кубанец хранил дома целый арсенал оружия, в том числе – гранатомет. Теперь его ждет приговорВ Тимашевском районе Краснодарского края завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов.