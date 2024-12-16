Стало известно, за сколько группа “Непара” готова вновь выйти на сцену

Музыкальная индустрия часто преломляется на стыке прошлого и настоящего. Группа «Непара», абсолютно культовый проект нулевых, готова воссоединиться для уникальной серии новогодних корпоративных мероприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии