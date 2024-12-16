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Стало известно, за сколько группа “Непара” готова вновь выйти на сцену

Стало известно, за сколько группа “Непара” готова вновь выйти на сцену

Музыкальная индустрия часто преломляется на стыке прошлого и настоящего. Группа «Непара», абсолютно культовый проект нулевых, готова воссоединиться для уникальной серии новогодних корпоративных мероприятий.

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