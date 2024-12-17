Марочко: ВС России сумели закрепиться на правом берегу Оскола, создав мощную линию обороны Российские войска закрепились вдоль реки Оскол, создав мощную оборонительную линию в районе Масютовки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Марочко: ВС России сумели закрепиться на правом берегу Оскола, создав мощную линию обороны Российские войска закрепились вдоль реки Оскол, создав мощную оборонительную линию в районе Масютовки.
Свежие комментарии