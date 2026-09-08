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Посещаемость первого матча на «Volga Арене» в Нижнем Новгороде – 3,5 тысячи человек. На игре МХЛ между «Чайкой» и «Ирбисом» был открыт только нижний ярус

Посещаемость первого матча на «Volga Арене» в Нижнем Новгороде составила 3,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе «Торпедо».

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