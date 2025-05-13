Десятиклассница из Некрасовки получила диплом на научной конференции

Ученица 10-го «И» класса Диана Ким из школы № 2048 представила свою исследовательскую работу на заключительном этапе научно-практической конференции «Наука для жизни» в секции «Филология», пройдя заочную экспертизу и получив высокие оценки экспертов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии