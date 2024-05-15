Российскими банками в марте меньше трети – 32,1% — автокредитов было выдано с первоначальным взносом (ПВ), не превышающим 10% от стоимости машин, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
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