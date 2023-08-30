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Артурс Жагарс и Пако Крус – в Топ-10 моментов 5-го игрового дня ЧМ-2023

Артурс Жагарс и Пако Крус – в Топ-10 моментов 5-го игрового дня ЧМ-2023

ФИБА представила подборку лучших моментов пятого игрового дня ЧМ-2023. Топ-10 возглавили Артурс Жагарс (сборная Латвии) и Пако Крус (сборная Мексики).

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