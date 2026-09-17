Терапевт Сушков рассказал, когда при ночных судорогах нужно идти к врачу

Ночные судороги в икроножных мышцах не опасны при редких эпизодах. Если они случаются чаще двух раз в неделю и нарушают сон несколько недель, следует обратиться к врачу, рассказал терапевт Красногорской клинической больницы Даниил Сушков, сообщает Радио1 .