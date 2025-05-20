Барнаульцы рассказали, с какими "врединами" на работе сложнее всего найти общий язык

Лишь 30% опрошенных заявили, что не испытывают проблем в общении с коллегами Жителям Барнаула сложнее всего общаться по рабочим вопросам с бухгалтерами и менеджерами, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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