Барнаульцы рассказали, с какими "врединами" на работе сложнее всего найти общий язык

Лишь 30% опрошенных заявили, что не испытывают проблем в общении с коллегами Жителям Барнаула сложнее всего общаться по рабочим вопросам с бухгалтерами и менеджерами, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.