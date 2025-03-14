Госавтоинспекция Крыма

Сотрудники Госавтоинспекции провели демонстрацию эффективности защиты для детей садика «Звездочка». В Госавтоинспекции Крыма сообщили, что «совместно с Лабораторией безопасности провели занятия по дорожной грамотности» и добавили: «Воспитанники сада наглядным путем убедились, что детское кресло и ремень безопасности позволяет пассажиру остаться в неподвижном состоянии при аварийной ситуации».
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