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Госавтоинспекция Крыма

Госавтоинспекция Крыма

Сотрудники Госавтоинспекции провели демонстрацию эффективности защиты для детей садика «Звездочка». В Госавтоинспекции Крыма сообщили, что «совместно с Лабораторией безопасности провели занятия по дорожной грамотности» и добавили: «Воспитанники сада наглядным путем убедились, что детское кресло и ремень безопасности позволяет пассажиру остаться в неподвижном состоянии при аварийной ситуации».

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