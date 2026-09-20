Китай разогнал электроны до 2,2 ГэВ в новом гигантском «супермикроскопе»

Китай испытал новый синхротрон с излучением в 100 раз ярче источников прошлого поколения В Китае успешно получили первый электронный пучок на линейном ускорителе HALF — новом синхротронном источнике излучения четвертого поколения.
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