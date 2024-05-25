Информация по кондиционеру, который не работал. Вчера замдиректора ЦМДДТ Наталья Николаевна Ронжина убедилась в том, что кондиционер фреоном заполнен.
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Информация по кондиционеру, который не работал. Вчера замдиректора ЦМДДТ Наталья Николаевна Ронжина убедилась в том, что кондиционер фреоном заполнен.