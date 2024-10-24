ХАМАС попросило РФ, КНР и Алжир оказать помощь в прекращении огня в Газе

Движение ХАМАС обратилось к правительствам России, Китая и Алжира за политической поддержкой в вопросе прекращения огня в арабо-израильском конфликте, заявил член политбюро движения Усама Хамдан 24 октября в интервью телеканалу Al Mayadeen.
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