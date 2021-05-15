За рулём

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22 000 км с новым Hyundai Solaris: есть замечание!

22 000 км с новым Hyundai Solaris: есть замечание!

Hyundai Solaris, 1.6 (123 л.с.), А6 Изготовитель — «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», Россия Год выпуска — 2020 В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2020 года Пробег на момент отчета — 22 000 км Весенняя генеральная уборка преподнесла сюрприз.

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