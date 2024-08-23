Как довести даже очень зелёный банан до степени зрелости

Говорят, в магазинах лучше приобретать зеленые бананы для более длительного их хранения. Но вот есть незрелые плоды не стоит: во-первых, это не очень вкусно, а во-вторых, крайне вредно (они содержат большое количество крахмала, который тяжело переваривается организмом).