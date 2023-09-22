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Агент Кокорина: «Александр был не против остаться в «Фиорентине», но не на правах человека, участвующего в тренировочном процессе. Он хотел быть равноценным игроком»

Агент Кокорина: «Александр был не против остаться в «Фиорентине», но не на правах человека, участвующего в тренировочном процессе. Он хотел быть равноценным игроком»

Россиянин вновь перешел из «Фиорентины» в кипрский клуб на правах аренды. «Лично я доволен, что он играет, получает игровое время, занимается тем, чем футболист должен заниматься, и получает удовольствие.

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