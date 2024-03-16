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Москалькова обратилась в ООН из-за воспрепятствования голосованию россиян за рубежом

Москалькова обратилась в ООН из-за воспрепятствования голосованию россиян за рубежом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека из-за того, что соотечественникам мешают голосовать на выборах президента РФ за рубежом, что является нарушением международных норм.

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