СМИ: Sony приостановила производство PSVR2 Такаси Мотидзуки из Bloomberg сообщил, что...

СМИ: Sony приостановила производство PSVR2Такаси Мотидзуки из Bloomberg сообщил, что производство гарнитуры PlayStation VR2 приостановлено, поскольку компания пытается очистить запасы непроданных устройств, которых на сегодняшний день, по данным анонимных источников издания, выпущено более 2 миллионов.
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