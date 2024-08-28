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«Урал» подписал хорватского форварда Секулича. Он выиграл Кубок Болгарии с «Ботевом» в прошлом сезоне

«Урал» подписал хорватского форварда Секулича. Он выиграл Кубок Болгарии с «Ботевом» в прошлом сезоне

25-летний футболист будет выступать за клуб из Екатеринбурга под 17-м номером.  В прошлом сезоне Секулич выиграл с «Ботевом» Кубок Болгарии, забив один из мячей в финале.

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