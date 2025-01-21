Экономист Щербаченко ожидает потребительские кредиты под 40-50% в 2025 году

В 2025 году рынок кредитования продолжит находиться под давлением из-за высоких процентных ставок. Это существенно усложнит доступ к кредитам для многих заемщиковСтавки по потребительским кредитам в 2025 году вырастут до 40–50%, заявил в интервью «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии