Экономист Щербаченко ожидает потребительские кредиты под 40-50% в 2025 году

В 2025 году рынок кредитования продолжит находиться под давлением из-за высоких процентных ставок. Это существенно усложнит доступ к кредитам для многих заемщиковСтавки по потребительским кредитам в 2025 году вырастут до 40–50%, заявил в интервью «Газете.