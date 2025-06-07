Добрый Мир
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Добрый Мир

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Для Трампа Украина становится началом конца – Царёв 

Для Трампа Украина становится началом конца – Царёв 

Трамп больше не может ручаться за Украину, потому как киевский режим демонстрирует недоговороспособность.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Трамп определился-это не моя война !! Всегда переведет стрелки на деда Бо !!!
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