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Рядом свалка, в бассейне куски краски. Уральцы пожаловались на новый термальный комплекс

Рядом свалка, в бассейне куски краски. Уральцы пожаловались на новый термальный комплекс

Уральцы пожаловались на состояние нового термального комплекса «Баден-Баден» на Таватуе. Жительница Екатеринбурга Анна Комендантова поехала туда с мужем и трехмесячным ребенком, но вместо отдыха получила антисанитарию и низкий уровень сервиса.

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