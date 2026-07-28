Рядом свалка, в бассейне куски краски. Уральцы пожаловались на новый термальный комплекс

Уральцы пожаловались на состояние нового термального комплекса «Баден-Баден» на Таватуе. Жительница Екатеринбурга Анна Комендантова поехала туда с мужем и трехмесячным ребенком, но вместо отдыха получила антисанитарию и низкий уровень сервиса.