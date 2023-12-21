От четверных — к трикселю: почему чемпионат России в Челябинске может изменить женское фигурное катание

Чемпионат России в Челябинске может дать женскому одиночному катанию новый вектор развития. Повышение возрастного ценза будет вынуждать фигуристок отказываться от исполнения квадов в пользу тройного акселя, который проще вписать в программу, в том числе и в каскадах.