Новые педиатры в поликлинике №6 Пензы будут принимать свыше 1500 пациентов

В поликлинике №6 Пензы приняли двух новых педиатров, которые будут обслуживать более 1500 детей Два молодых педиатра Кристина Астафьева и Марина Ивачева присоединились к медицинскому персоналу поликлинического отделения городской детской поликлиники №6 на улице Ладожской, 158.