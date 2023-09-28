Новые педиатры в поликлинике №6 Пензы будут принимать свыше 1500 пациентов

В поликлинике №6 Пензы приняли двух новых педиатров, которые будут обслуживать более 1500 детей Два молодых педиатра Кристина Астафьева и Марина Ивачева присоединились к медицинскому персоналу поликлинического отделения городской детской поликлиники №6 на улице Ладожской, 158.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии