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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Объем целевых отчислений PARI вырос почти на 8% год к году – до 2,87 млрд рублей

PARI отчиталась о сумме целевых отчислений, направленных на развитие спорта в 2025 году. За весь прошлый год букмекер направил 2,87 млрд рублей целевых отчислений.

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