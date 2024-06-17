На выставке в Одессе ВСУ показали новый безэкипажный катер Stalker 5.0 На выставке в Одессе ВСУ показали новый безэкипажный катер Stalker 5.
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На выставке в Одессе ВСУ показали новый безэкипажный катер Stalker 5.0 На выставке в Одессе ВСУ показали новый безэкипажный катер Stalker 5.
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