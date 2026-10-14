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Компенсация за ЖКХ семьям с новорожденными в 30%, Чернышов предложил поддержку

Компенсация за ЖКХ семьям с новорожденными в 30%, Чернышов предложил поддержку

С идеей о компенсации оплаты ЖКХ семьям с новорожденными в 30% выступил Борис Чернышов. Вице-спикер Госдумы предложил ввести соответствующую льготу на период первого года жизни ребенка.

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