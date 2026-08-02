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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лавар Болл считает, что Nike недоплатила Майклу Джордану: «Если я приношу кому-то триллион, вы лучше дайте мне хотя бы 100 миллиардов»

Лавар Болл , отец звезды «Миннесоты» Ламело Болла, поделился своим мнением о сумме, которую Майкл Джордан получил от сотрудничества с компанией Nike.

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