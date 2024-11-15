Новости СВО. ВСУ отступают сразу на четырех направлениях. Карта боевых действий на Украине на сегодня 16.11.2024

На этом фоне в ВСУ заметили наращивание сил ВС РФ на Запорожском направлении. ВСУ вынуждены отступать на четырех направлениях Силовики украинской армии продолжают отступление на ряде ключевых направлений, включая Покровское, Кураховское, Южнодонецкое и Угледарское.