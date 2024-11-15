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Новости СВО. ВСУ отступают сразу на четырех направлениях. Карта боевых действий на Украине на сегодня 16.11.2024

Новости СВО. ВСУ отступают сразу на четырех направлениях. Карта боевых действий на Украине на сегодня 16.11.2024

На этом фоне в ВСУ заметили наращивание сил ВС РФ на Запорожском направлении. ВСУ вынуждены отступать на четырех направлениях Силовики украинской армии продолжают отступление на ряде ключевых направлений, включая Покровское, Кураховское, Южнодонецкое и Угледарское.

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