Суд заочно арестовал экс-сотрудника СК Москвы по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал бывшего замглавы следственного отдела по Тверскому району Дмитрия Губина, обвиняемого в получении взятки в размере 7,3 миллиарда рублей от хакерской группировки Infraud Organization.
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